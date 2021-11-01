 جونسون: الساعة البيئية تدق إنذارا بانتهاء كوكب الأرض إذا لم نحافظ عليها - بوابة الشروق
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جونسون: الساعة البيئية تدق إنذارا بانتهاء كوكب الأرض إذا لم نحافظ عليها

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 2:42 م

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنّ الساعة البيئية تدق إنذارًا بانتهاء كوكب الأرض إذا لم يتم بذل قصارى الجهود للمحافظة عليها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّ حياة البشر دقائق وثوان ويجب المحافظة عليها.

وأوضح أنّ الأرض محاطة بسحابة كثيفة من الملوثات وهي من صناعة الإنسان، وبالتالي يجب عدم تجاهل ضرورة العمل على خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين.

واستُهل الافتتاح، بحفل موسيقي، تلى كلمة مسجلة عن ضرورة المحافظة على الأرض وحمايتها من التغيرات.


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