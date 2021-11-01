رئيس وزراء بريطانيا: علينا إخراج محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم من الخدمة

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنّ من الضروري إخراج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم من الخدمة بسبب تلويثه للبيئة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من الغابات أصبحت في حكم المجني عليها.

وأشار إلى ضرورة زراعة المزيد من الغابات باعتبارها السبيل الوحيد للمحافظة على البيئة، كونها تبث أكسجين للبشر.

وأوضح أنّ كل الآلات التي تعمل بواسطة الفحم يجب توقفها فورًا، مشيرًا إلى إيقاف بلاده حركة القطارات التي كانت تعمل بالفحم.

ولفت إلى أن المجتمعين في فرنسا تعهدوا بتخصيص 100 مليون دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، داعيًّا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ذلك.