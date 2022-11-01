محافظ مطروح يعلن تنظيم قافلة طبية شاملة لواحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية شاملة، من جامعة الأزهر الشريف، لواحة سيوة، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.



وأكد محافظ مطروح، أن القافلة تضم أطباء متخصصين من أعضاء هيئة التدريس، بكليات طب جامعة الأزهر، في تخصصات "التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نساء وتوليد، الرمد، المخ والأعصاب، جراحة الأطفال"؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفى سيوة المركزي.



ووجه محافظ مطروح، بتقديم كل التيسيرات بالتنسيق بين مركز مدينة سيوة ومديرية الصحة، لتيسير الإجراءات وتذليل كل العقبات لإنجاح أعمال القافلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من أهالي واحة سيوة.