البنك المركزي التركي يحذر البنوك من زيادة أسعار الفائدة على الودائع

حذر البنك المركزي التركي البنوك التجارية العاملة في البلاد من الإجراءات التي قال إنها تقلل فاعلية سياساته الرسمية، وطالبها بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

وقال البنك إن عمليات المراجعة المحاسبية التي قام بها موظفو البنك كشفت أن البنوك التجارية تعرض أسعار فائدة "أعلى كثيرا" من متوسط سعر الفائدة في السوق، لجذب الودائع بالليرة وتجنب الالتزام بالقواعد، بحسب خطاب أرسله البنك المركزي إلى اتحاد البنوك التركي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي كان يشير إلى القواعد المنظمة للأوراق المالية المقومة بالليرة التي يفرض على البنوك الاحتفاظ بها كنسبة من الودائع بالليرة لديها.

ويفرض البنك على البنوك التجارية أن تكون الودائع بالليرة نحو نصف إجمالي الودائع لديها.