أنصار للحكومة الإيرانية يتظاهرون أمام السفارة الألمانية في طهران

تظاهر عشرات من أنصار الحكومة الإيرانية اليوم السبت أمام السفارة الألمانية في العاصمة طهران.



وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بأن قدامى المحاربين في حرب الخليج الأولى (1980-1988) شاركوا أيضا في المظاهرة التي نظمتها الدولة. وكان الاحتجاج موجها ضد السياسة الخارجية الألمانية، وتتهم طهران برلين بدعم المظاهرات المنتقدة للنظام الإيراني والمستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع.



وبحسب التقارير، ردد بعض المتظاهرين "لتسقط ألمانيا" أمام السفارة الألمانية. وعلى هامش الاحتجاجات، تعرض صحفيون للمضايقة، حسبما أفاد شهود عيان. وبحسب التقارير الأولى، تم اعتقال شخصين. ومنذ أسابيع يتظاهر عشرات الآلاف في إيران ضد المسار الاستبدادي للحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية.



واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، والتي اعتقلتها شرطة الآداب بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتوفيت المرأة في حجز الشرطة منتصف سبتمبر الماضي. منذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن أيضا العنف ضد المتظاهرين.