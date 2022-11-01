قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن روسيا وأوكرانيا أكثر الدول تصديرًا للحبوب والزيوت، لافتًا إلى أنهما مصدر من مصادر إمداد الدولة بكثير من السلع، وعلى رأسها القمح والحبوب الزيتية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «عندما كانت هناك نوع من التفاهمات في السابق، كانوا يمدون الدولة المصرية بأحجام كبيرة من الأقماح والزيوت سواء عباد أو صويا».



وأشار إلى أن مصر تؤمن نفسها بالنسبة لمصادر الحصول على الأقماح، موضحًا أن هناك 15 منشأ معتمدًا لإمداد الدولة المصرية بالأقماح وبينها؛ ألمانيا ورومانيا وفرنسا وكازخستان وكندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.



ونفى مساعد أول وزير التموين، وجود مشكلة حالية أو مستقبلية في القمح بمصر، معقبًا: «أقولها بالفم المليان، لا مشكلة حالية أو مستقبلية في القمح، الأرصدة فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأقماح 5.1 شهر، وهو أكبر مخزون تم تكوينه على مستوى الدول العربية».



وأرجع تحقيق هذا المخزون الكبير، إلى تعدد مصادر الإمداد، والكفاءة في إدارة المخزون السلعي، والزيادة في الاحتياطي للأرصدة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، مضيفًا أن «السعة التخزينية للأقماح تصل إلى 4 ملايين طن».



https://www.youtube.com/watch?v=3fbuRafBQeM