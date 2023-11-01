جيش الاحتلال: حوالي 3000 مقاتل من القسام تسللوا في 7 أكتوبر

في تقييم جديد، قدر الجيش الإسرائيلي عدد مقاتلين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الذي نفذوا هجوما على غلاف غزة في السابع من الشهر الماضي.

وبيّن التقييم، أن عدد مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل أعلى بكثير من التقديرات الأولية، وأن حوالي 3000 عنصر من حماس اقتحموا النقب الغربي من عشرات مراكز التسلل في صباح يوم 7 أكتوبر، وليس حوالي 1500 إلى 2000 كما كان يعتقد في البداية، بحسب وكالة أنباء "معا" الإخبارية.

وهؤلاء حسب ما نقلت "يديعوت احرنوت" عن جيش الاحتلال، رجال مسلحون يحملون أسلحة وليس المدنيون الآخرين الذين دخلوا غلاف غزة في الموجة الثانية من الهجوم.

وحسب الموقع العبري، نقلا عن بيان لجيش الاحتلال: "في معارك اليومين الأولين، قتل الجيش الإسرائيلي نحو ألف منهم وأسر نحو 200. ولا تزال عشرات جثث المقاتلين متناثرة في المنطقة المحيطة بالحدود، بعد مرور شهر تقريبًا على اندلاع الحرب، وسيتم استكمال عملية الإزالة في الأيام المقبلة"