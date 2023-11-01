وزير الدفاع الأمريكي يحذر تل أبيب: العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية قد ينقلب ضد الإسرائيليين

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.

وقال أوستين خلال جلسة استماع في الكونغرس، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن الهجمات والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية: "ذكرت سابقا أنني تحدثت مع نظيري (الإسرائيلي) كل يوم تقريبا، وهذا ما أتناوله كل مرة عندما أتحدث معه".

وأضاف: "أتابع تلك التقارير وبعض الأمور التي نراها مقلقة إلى حد كبير، وهذا سينقلب ضدهم (ضد الإسرائيليين) في حال المضي قدما بذلك وإن لم يتخذوا قرارا بالسيطرة على ذلك".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة الاستماع ذاتها، إن تلك الهجمات "تصب الزيت على النار".

وأضاف: "رأينا إبعاد الناس قسرا من مجتمعاتهم، وكذلك قتلهم، وهذا ما نبقى على اتصال بشأنه ونناقشه مع الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات، وهذا ما نتابعه باهتمام كبير".

يذكر أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة، قتل في الضفة الغربية أكثر من 120 فلسطينيا، وأصيب أكثر من ألفي شخص آخرين بجروح، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.