الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج 3 سيارات إسعاف عن خدمة الطوارئ بسبب نقص الوقود

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، إن عددا من مستشفيات قطاع غزة لا يزال يعمل بالتزامن مع أزمة النقص الشديد بكميات الوقود؛ من أجل تقديم الحد الأدنى من متطلبات الخدمة الطبية.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الثلاثاء، إلى استمرار عمل الكوادر الطبية منذ 25 يوما دون راحة في سبيل إنقاذ أرواح المصابين والجرحى، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة إدخال المساعدات الطبية في ظل تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير؛ نتيجة تصعيد الاحتلال غاراته الجوية على القطاع.

ولفت إلى تراوح المساعدات الإنسانية العابرة إلى داخل القطاع حتى اليوم بين مستلزمات إغاثية طبية ومياه إلى جانب الغذاء، معقبا: «هذه الاحتياجات لا تكفي يوما أو يومين حال وزعت على نحو أكثر من 2 مليون داخل القطاع».

وجدد دعوته بشأن السماح بتزويد القطاع بالوقود؛ من أجل استمرار عمل القطاع الصحي وسيارات الإسعاف وعمل المخابز، متسائلا: «ما فائدة إدخال الدقيق إلى القطاع إذا لم تزود المخابز بالوقود؟».

ونوه إلى إعلان مستشفى الصداقة التركي؛ عن نفاد الوقود خلال 48 ساعة، موضحا أنه المستشفى الوحيد داخل القطاع لعلاج أطفال سرطان الأطفال.

ولفت إلى خروج 3 سيارات إسعاف عن تقديم خدمة الطوارئ؛ نتيجة نقص الوقود، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعرض محيط مستودعات الهلال الأحمر بالقطاع إلى القصف وخروجها عن الخدمة بشكل كامل.