دي بروين: عودتي حاليا غير واردة

تحدث البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن آخر تطورات إصابته التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري، وأبعدته عن الملاعب حتى وقتنا الراهن.

أصيب دي بروين، في ركبته في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، في أغسطس الماضي.

نقلت شبكة "HLNSport" البلجيكية، تصريح لـ دي بروين، قائلًا: "كل شيء يسير بشكل جيد بشأن إصابتي، لكن عودتي في الوقت الحالي غير واردة".

وكان دي بروين قد خضع لعملية جراحية في الركبة إثناء تواجده بمدينة أنتويرب البلجيكية، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن دي بروين لن يتمكن من العودة إلى الملاعب قبل منتصف ديسمبر المقبل.