وكيل صحة دمياط يتفقد مركز السكر في زيارة مفاجئة

قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المفاجئ على مركز السكر بدمياط، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.



وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة، اليوم، أن وكيل الوزارة فاجأ عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية، وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه باستكمال نواقص العلاج على وجه السرعة.

وأكد البيان على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تخاذل، كذلك تابع تردد المواطنين على عيادة الأسنان، لما لها من أهمية كبيرة من خلال المتابعة الدورية لمرضى السكري.

وأشار أن هذه الزيارات تأكيدا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمستشفيات و منافذ تقديم الخدمة الطبية؛ التابعة لوزارة الصحة في محافظة دمياط.