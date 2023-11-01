أنجلينا جولي تبدي استيائها من القصف المتعمد للسكان الأبرياء في غزة

أبدت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن استيائها الشديد من الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، من قصف جيش الاحتلال للمدارس والمستشفيات والمساجد في غزة، وسقوط العديد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أكثرهم من النساء والأطفال.



ونشرت أنجلينا جولي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، صورة لمخيم جباليا بعد القصف الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال، معلقة: «هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية».



وتابعت أنجلينا جولي: «40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم».