وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدّيان صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك ضمن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ألقى الخطبة الشيخ حاتم البري، خطيب المسجد الإبراهيمي، تحت عنوان "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"، حيث تناول معاني القوة بمفهومَيها المادي والمعنوي، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". ودعا الشيخ البري إلى التحلي بالقوة المادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، إلى جانب القوة المعنوية المرتبطة بالقيم الأخلاقية والسلوكية، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

قدّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على تشريفهم وحضورهم شعائر صلاة الجمعة من المسجد الإبراهيمي بدسوق، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بخالص التهنئة للواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وأبناء المحافظة وقياداتها وأجهزتها التنفيذية، بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ في الذكرى الـ 68 لانتصارات معركة البرلس البحرية لقواتنا البحرية الباسلة ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956.