دونالد ترامب يهاجم ليز تشيني ويصفها بأنها شخص مختل وصقر حرب متطرف

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النائبة السابقة ليز تشيني مجددًا، في وقت متأخر من أمس الخميس، حيث وصف عضوة الكونغرس السابقة عن ولاية وايومينغ بأنها "صقر حرب".

وأشار ترامب إلى أن تشيني قد لا تكون بهذا الاستعداد لإرسال جنود للقتال إذا صُوبت البنادق إليها.

وخلال فعالية في جليندال بولاية أريزونا الأمريكية، مع مذيع فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، سُئل المرشح الرئاسي الجمهوري عن مدى استغرابه من شن تشيني حملة ضده.

يُذكر أن تشيني تعارض ترامب بشكل علني منذ هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، وصارت مؤيدة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وصف ترامب تشيني بأنها "شخص مختل"، مضيفًا: "السبب في أنها تمقتني هو أنها لطالما أرادت الذهاب للحرب مع الشعوب. وإذا كان الأمر يرجع لها، لكنا في 50 دولة مختلفة".

وبعدما وصفها بأنها "شخص أحمق للغاية"، قال: "إنها صقر حرب متطرف. دعونا نضعها هناك مع بندقية، مع تسع فوهات موجهة إليها. حسنًا، لنرَ كيف ستشعر حيال ذلك. تعلمون، عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها".

وأضاف ترامب: "يدرك المرء أنهم جميعًا صقور حرب عندما يجلسون في واشنطن، داخل مبنى جميل، ويقولون: يا الله، دعونا نرسل 10 آلاف جندي إلى عقر دار العدو".

وردت حملة ترامب على منتقدي التصريحات بالقول إنه "كان يتحدث عن كيف تريد ليز تشيني إرسال أبناء وبنات أمريكا للقتال في حروب، وهي نفسها لم تذهب للحرب قط".