مستشار خامنئي: العقبة الوحيدة أمام إنتاج أسلحة نووية إيرانية «دينية»

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قال كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة، إن إيران سترد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية(إيرنا)، عن خرازي قوله لقناة الميادين الإخبارية العربية التي تبث من لبنان، إن :"الهجمات الإسرائيلية لن تمر دون رد".

وقال خرازي إنه يمكن أيضا زيادة مدى الصواريخ الإيرانية في المستقبل.

وأضاف أيضا، أنه في حالة وجود تهديد وجودي من إسرائيل، فإن البلاد ستراجع عقيدتها النووية الحالية.

وأوضح خرازي، أنه من الناحية التقنية، بإمكان إيران إنتاج أسلحة نووية، مضيفا أن "العقبة الوحيدة هي المانع الديني".

يشار إلى أن طهران تصر على أنه لا مكان للأسلحة النووية في استراتيجية إيران الدفاعية وأن برنامجها النووي سلمي ومتوافق مع اللوائح الدولية.

وإضافة إلى ذلك، هناك فتوى دينية من خامنئي، تحظر إنشاء واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت تصريحات خرازي إلى الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة التي استهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية ونظام الدفاع المضاد للطائرات، والتي تسببت في أضرار طفيفة، حسبما أعلنت طهران.

وجاءت الهجمات ردا على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ ضد إسرائيل في بداية أكتوبر الماضي.