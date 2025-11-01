توافد المواطنين على 14 موقعا سياحيا بأسوان لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، توافدًا كبيرًا من المواطنين على شاشات العرض التي تم تركيبها في 14 موقعًا بعدد من المدن السياحية بالمحافظة، لمتابعة البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح بيان المحافظة أن المواقع التي تم اختيارها جرى تحديدها بإشراف المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وشملت ثلاث مدن سياحية هي أسوان وكوم أمبو وإدفو، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث القومي التاريخي الذي يحظى باهتمام عالمي واسع.

ففي مدينة أسوان، وُضعت الشاشات في عدة مواقع رئيسية، من بينها: أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وميدان حديقة فريال، وميدان نادي أسوان الرياضي، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية، وطريق السادات بجوار مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي مدينة كوم أمبو، تم تثبيت الشاشات في ميدان المعبد، وميدان الكورنيش، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحي وسط المدينة، وميدان نادي الشعب بنهاية الكوبري العلوي بحي شرق المدينة.

أما في مدينة إدفو، فقد وُضعت الشاشات في ميدان المعبد بجوار سنترال إدفو، وبجوار مركز شباب المدينة بالكورنيش، وميدان النصب التذكاري بشرق الكوبري، وميدان الكوبري بجوار مبنى الأحياء بالوحدة المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة أسوان على إتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث التاريخي الكبير الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس مكانة مصر العالمية في مجال السياحة والثقافة.