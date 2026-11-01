 زعيم حزب الديمقراطيون الإسرائيلي يحذر من توظيف نتنياهو هجوما محتملا على إيران للبقاء في السلطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم حزب الديمقراطيون الإسرائيلي يحذر من توظيف نتنياهو هجوما محتملا على إيران للبقاء في السلطة

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 10:25 ص

حذر زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، صباح الأحد، من توظيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما جديدا محتملا على إيران للبقاء في السلطة.

وتتواتر تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية عن احتمال شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بعد غد الثلاثاء.

وقال غولان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تتزايد احتمالات اندلاع معركة أخرى مع إيران. وصلنا إلى مرحلة من جولات القتال المتكررة مع إيران، وهذا يوضح مدى فشل نتنياهو".

وشدد على أن "نتنياهو لا يحظى بالثقة الشعبية اللازمة لإدارة معركة من هذا النوع، كما أنه لا يمتلك الشرعية الأخلاقية، ولا حتى القدرة الأساسية على ذلك".

وأضاف أنه "لا يجوز تحويل أمن إسرائيل إلى أداة في معركة نتنياهو من أجل البقاء".

ووفق التقارير، سيحاول نتنياهو استغلال الهجوم لإطالة أمد بقائه في السلطة، في ظل فشل كل من معسكره وتكتل المعارضة اليهودية في حصد أغلبية تتيح تشكيل حكومة في انتخابات الثلاثاء الماضي.

ومنذ يونيو 2025، شنت تل أبيب حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

 


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