استئناف تحريك قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة، اليوم الأحد، تحريك قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأنواع، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق» إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو من العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغ 51050 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 7 ملايين و274 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 3510 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 114 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.