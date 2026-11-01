إسماعيل الصيباري يطمئن جماهيره بعد جراحة ناجحة في الكاحل

خرج الدولي المغربي إسماعيل الصيباري عن صمته، عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكانت مواجهة الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، ليحافظ بايرن ميونخ على صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك الرصيد ذاته.

وتعرض الصيباري للإصابة خلال اللقاء، بعد اصطدامه بحارس مرمى دورتموند جريجور كوبيل، ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 29، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن تعرضه لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي بالكاحل الأيمن، ما استدعى تدخله جراحيًا.

حرص لاعب بايرن ميونخ على طمأنة جماهيره بشأن تطورات حالته الصحية، بعدما نشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلنًا نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأبدى اللاعب المغربي تفاؤله بمرحلة التعافي، مؤكدًا عزمه على العمل من أجل استعادة جاهزيته والعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة ممكنة.

وكتب الصيباري في رسالته: «العملية الجراحية مرت بشكل جيد! حان وقت العمل، أراكم مجددًا على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن».