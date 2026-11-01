أفادت الشرطة الإسرائيلية بانطلاق احتجاج لليهود الحريديين، بالقرب من قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية، وسط محاولات لترهيب الجنود الحريديون الذين وصلوا للتو إلى القاعدة، على حد وصفها.

وأضافت الشرطة أنها أغلقت عدة طرق نتيجة للاحتجاج الذي وصفته بأنه "غير شرعي"، مشيرة إلى محاولاتها السيطرة على الجموع.

وأوضحت أن "على الرغم من محاولات خلق حوار، إلا أن المتظاهرين استمروا في الحشد، وانخرطوا في مواجهات مع أفراد الشرطة فيما رددوا كلمات مثل نازيون وإرهابيون".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تم تجنيد نحو 230 شابًا من اليهود الحريديين في الجيش الإسرائيلي، اليوم.

وأصبحت قضية إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي بالجيش الإسرائيلي مصدرًا لإثارة التوترات السياسية والاجتماعية في إسرائيل، فيما صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه عجزًا في العنصر البشري في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن أرييه درعي زعيم حزب "شاس" أنه لن ينضم للحكومة الإسرائيلية القادمة ولن يدعمها ما لم تمرر قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب الحريديم من التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

ويعود إعفاء الحريديم إلى الأيام الأولى بعد إعلان قيام إسرائيل في 1948 حينما أعفى أول رئيس وزراء إسرائيلي، ديفيد بن جوريون، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.

ومنذ ذلك الحين، صارت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي ثلث السكان في غضون 40 عامًا بسبب ارتفاع معدل المواليد بينهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويُعفى الحريديم من الخدمة العسكرية المفروضة على معظم الشباب الإسرائيليين لكن المحكمة العليا في إسرائيل أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2024 بإنهاء ذلك الإعفاء والبدء في تجنيد طلاب المدارس الدينية.