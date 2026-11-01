أسدلت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية والتنفيذية، الستار على خصومة ثأرية بين عائلتي مهدي وعطية بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي، استمرت نحو 13 عامًا، وأسفرت عن مقتل شخص، على خلفية خلافات بين العائلتين.

وجاء إنهاء الخصومة بعد جهود مكثفة بذلتها لجنة المصالحات لإقناع الطرفين بالصلح وإنهاء النزاع، إذ شهدت مراسم الصلح تقديم «القودة» إلى أسرة المجني عليه، التي أعلنت قبولها الصلح والعفو، إيذانًا بطي صفحة الخلافات، فيما تعهد الطرفان بعدم تجدد النزاع مستقبلًا.

وشهدت مراسم الصلح أجواء من الفرحة والارتياح بين الحضور، الذين رددوا هتافات «الله أكبر» ابتهاجًا بإنهاء الخصومة وعودة أجواء الأمن والاستقرار إلى القرية، بعد سنوات من النزاع، في مشهد جسّد تغليب قيم التسامح والعفو وحقن الدماء.

وحضر مراسم الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، والإعلامي مصطفى بكري، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عمد ومشايخ البلاد، الذين أشادوا بجهود لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية في إنهاء الخصومات الثأرية، وترسيخ السلم المجتمعي والحفاظ على أرواح المواطنين.