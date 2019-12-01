سلاح الجو الملكي البريطاني: مقاتلاتنا وراء الأصوات المدوية بلندن

أعلن متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم الأحد، أن الأصوات المدوية التي تم سماعها في شمال لندن والمناطق المحيطة ناجمة عن دوي أصوات طائرات السلاح الملكي المقاتلة التي أقلعت إثر فقدان الاتصال مع طائرة في المجال الجوي للبلاد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن المتحدث إن مقاتلتين تايفون أقلعتا في تمام الساعة (4:09) من صباح اليوم في إطار إجراءات الاستجابة السريعة لفقدان الاتصال بطائرة في المجال الجوي للمملكة المتحدة، مضيفا أنه تم اعتراض الطائرة وإعادة تأسيس اتصالاتها.

وأشار المتحدث البريطاني إلى أن المقاتلتين عادتا إلى قاعدتهما الجوية بعد ذلك.. وفي السياق ذاته، أكدت شرطة متروبوليتان أنه "لا يوجد ما يدعو إلى القلق".

وكانت أجهزة الطوارئ البريطانية قد تلقت العديد من المكالمات من المواطنين بشأن سماعهم ضوضاء شديدة في حوالي الساعة (4:20) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، حيث أفاد بعضهم بحدوث هزات في منازلهم.