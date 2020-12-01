تقارير: ترامب جمع 150 مليون دولار على الأقل منذ الانتخابات

نجحت جهود جمع التبرعات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جمع 150 مليون دولار على الأقل للجان حملته الانتخابية منذ الانتخابات، كجزء من التواصل القوي مع المؤيدين الذين تثيرهم مزاعم التزوير.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع على الأمر، قوله إن ترامب جمع 170 مليون دولار في نوفمبر الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الطريقة التي طلبت بها الحملة التبرعات تعني أن معظم الأموال التي تم جمعها منذ منتصف الشهر الماضي يمكن أن تذهب إلى لجنة "انقذوا أمريكا" أو "سيف أمريكا"، وهي لجنة عمل سياسي جديدة يمكن استخدامها لتمويل أنشطة ترامب السياسية.

يتم توجيه جزء من كل تبرع إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقدرت صحيفة "واشنطن بوست" حجم التبرعات الجديدة منذ الانتخابات بنحو 150 مليون دولار.