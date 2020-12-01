المتحدث باسم المستشارة الألمانية يعبر عن صدمته إزاء حادث الدهس بمدينة ترير

عبر ستيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمته بشأن حادث الدهس الذي وقع في مدينة ترير جنوب غربي البلاد؛ واصفا إياه بـ"المروع".

وأعرب زيبرت -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء- عن تعاطفه مع أقارب الضحايا والمصابين وكل من يقوم بواجبه حاليا لتقديم الرعاية اللازمة لمن تضرروا جراء الحادث.

كانت الشرطة المحلية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 أخرين بجروح إثر اصطدام سيارة بعدد من المارة في منطقة مخصصة للمشاة بمدينة "ترير".

أفادت السلطات الألمانية خلال مؤتمر صحفي بأنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة - وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 51 عاما - واحتجزت الشرطة سيارته، كما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الطوارئ بالتعامل معه وتقوم السلطات المعنية بالتحقيق فيه.