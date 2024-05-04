 نبيل فهمي: مصر اتخذت موقفا سليما ضد أي اجتياح إسرائيلي لرفح لمنع التهجير - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نبيل فهمي: مصر اتخذت موقفا سليما ضد أي اجتياح إسرائيلي لرفح لمنع التهجير

 أحمد علاء
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 9:58 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 9:58 م

 قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ مصر اتخذت موقفًا سليمًا ضد أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن الموقف المصري يقف ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار كذلك إلى الموقف الأردني وكذلك الأمريكي الرافض كل منهما للتهجير، موضحا أن اجتياح إسرائيل لرفح يضع كل هذه الأمور على المحك. واستبعد فهمي، نجاح المفاوضات فيما بعد الاتفاق إذا تك التوصل إليه، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.

وأوضح أن موقف إسرائيل الحالي أنها ستكون لها اليد العليا أمنيًّا على قطاع غزة من الآن وصاعدًا، مؤكدا أن حدوث هذا السيناريو يعني استحالة تحقيق استقرار في الأوضاع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك