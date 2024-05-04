نبيل فهمي: مصر اتخذت موقفا سليما ضد أي اجتياح إسرائيلي لرفح لمنع التهجير

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ مصر اتخذت موقفًا سليمًا ضد أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن الموقف المصري يقف ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار كذلك إلى الموقف الأردني وكذلك الأمريكي الرافض كل منهما للتهجير، موضحا أن اجتياح إسرائيل لرفح يضع كل هذه الأمور على المحك. واستبعد فهمي، نجاح المفاوضات فيما بعد الاتفاق إذا تك التوصل إليه، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.

وأوضح أن موقف إسرائيل الحالي أنها ستكون لها اليد العليا أمنيًّا على قطاع غزة من الآن وصاعدًا، مؤكدا أن حدوث هذا السيناريو يعني استحالة تحقيق استقرار في الأوضاع.