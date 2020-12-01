أفضل الأسهم للتداول وكيفية اختيار الوسيط الملائم

تعتبر الأسهم أوراق مالية ذات قيمة محددة، حيث تستخدم هذه الأسهم في التداول بشكل مباشر بين الأفراد أو من خلال أسواق الفوركس، وتنقسم الأسهم إلى نوعين في سوق الفوركس وهما: الأسهم العادية وهي الأكثر انتشاراً بين المتداولين في سوق الفوركس، والأسهم الممتازة والتي تمثل حصة من ملكية الشركة ولكنها لا تعطي حق التصويت في انتخابات الشركة للمساهمين وبالتالي في حال إفلاس الشركة يتم أخذ رأس المال قبل اقتطاع الخسارة من قيمة السهم.
وهناك مجموعة كبيرة من المستثمرين الجدد يبحثون عن أفضل الاسهم للتداول طويل الأجل وذلك حتى يستطيعوا الدخول إلى سوق الأوراق المالية. لذا سوف نعرض لكم أفضل الأسهم للتداول في سوق الفوركس، كما أننا سنخبركم معلومات عن أشهر شركات التداول وكيفية اختيار الوسيط الملائم.أفضل الأسهم للتداولسنعرض لكم مجموعة من أفضل الأسهم للتداول طويل الأجل لعام 2020 والذي من خلاله تستطيع جني الكثير من الأرباح، ومن هذه الأسهم ما يلي:أسهم شركة أبل Apple
تعتبر شركة أبل من أكبر الشركات العالمية سواء في المكانة أو القيمة حيث وصلت قيمتها إلى 748 مليار دولار أمريكي، وهناك بعض التوقعات عن وصول قيمتها مستقبلًا إلى تريليون دولار.
ينبغي الإشارة إلى أن شركة أبل تتعدى قيمتها السوقية اليوم 1.41 تريليون دولار
ومازالت في نمو مستمر، لذلك يمكنك الاستثمار في أسهم الشركة بدون القلق من اختفائها كباقي الشركات لأنها ليست شركة هواتف فقط بل تعمل في مجال الخدمات والبرمجيات أيضًا وهذا ما يكسبها تميزها الكبير.أسهم شركة التقنيات أي بي أم IBM
يمكنك الاستثمار في شركة التقنيات أي بي أم International Business Machines وهي تعتبر من أكبر شركات العالم المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعتبر أسهمها من أفضل أسهم الاستثمار في شركات فوركس لهذا العام حيث بلغ سعر السهم في بداية عام 2020 حوالي 156 دولار أمريكي، وذلك بزيادة بلغت 6.2% عن قيمة السهم في عام 2018.
وينبغي الإشارة إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت 132.06 مليار دولار، وهذا جعل أسهمها واحدة من أفضل الاسهم للتداول.أسهم شركة مايكروسوفت Microsoft
تعتبر شركة مايكروسوفت من عمالقة شركات التكنولوجيا وأصبحت من أفضل الشركات العالمية وخاصةً بعد امتلاكها لسكايب ولينكد إن وهذا بالإضافة إلى امتلاكها لأشهر منصة لألعاب الفيديو وهي منصة Xbox.
كل هذا جعل سعر أسهم مايكروسوفت
تنمو بشكل ملحوظ حيث وصل سعر الأسهم في بداية عام 2020 إلى 179.90 دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تصبح بذلك من أفضل شركات التداول وذلك بعد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها حيث بلغت أرباحها نحو 134.249 مليار دولار أمريكي.كيفية اختيار الوسيط الملائم للتداول
هناك بعض الأمور التي يجب أن تتوفر عند اختيار الوسيط الملائم، لكي تضمن التداول مع أفضل شركات التداول
وليس أقل من ذلك وللحصول على تداول فوركس مناسب بدون خسائر، ومن هذه الأمور ما يلي:
ضرورة أن تكون شركة التداول مرخصة من قبل أحد الهيئات الرقابية مثل الهيئة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية، وهيئة أسواق المال النيوزيلاندية، والهيئة الرقابية السويسرية، وهيئة الإدارة المالية البريطانية.
أن تكون لدى شركة التداول منصة تداول مستقرة وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى سرعتها في تنفيذ أوامر البيع والشراء.
يجب أن تكون على دراية بمقدار فروق الأسعار التي تقوم شركات الوساطة بفرضها.
التأكد من أن خدمة العملاء الخاصة بشركة الفوركس تكون متاحة على مدار 24 ساعة.