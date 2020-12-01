أفضل الأسهم للتداول وكيفية اختيار الوسيط الملائم

أفضل الأسهم للتداول

سنعرض لكم مجموعة من أفضل الأسهم للتداول طويل الأجل لعام 2020 والذي من خلاله تستطيع جني الكثير من الأرباح، ومن هذه الأسهم ما يلي:

أسهم شركة أبل Apple

أسهم شركة التقنيات أي بي أم IBM

أسهم شركة مايكروسوفت Microsoft

كيفية اختيار الوسيط الملائم للتداول