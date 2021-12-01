طلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة "الرد بالمثل" على الفور في المحادثات الجارية بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، محذرًا: "ليس لدينا وقت نضيعه".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن الاتحاد اقترح حزمة من الحلول المفصلة في محاولة لحل بعض القضايا الأكثر إلحاحًا حول تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية خلال اجتماعات مع وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللورد فروست، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

تتضمن هذه الحلول توريد الأدوية وفحص البضائع وتبسيط التجارة بين الاتحاد وبريطانيا من حيث الجمارك.

وقال سيفكوفيتش أثناء تقديم تقرير حول أيرلندا الشمالية: "إن اقتراحنا سيحدث تغييرات كبيرة، وهي ترقى إلى نموذج جديد لتنفيذ البروتوكول ويمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا لجميع الأشخاص والشركات في أيرلندا الشمالية".

وأضاف: "اتخذنا خطوة مهمة نحو المملكة المتحدة بمقترحات بعيدة المدى للحلول، ونحتاج إلى حكومة المملكة المتحدة للرد بالمثل الآن، وليس لدينا وقت نضيعه، والأمر الأكثر إلحاحًا هو الحاجة إلى ضمان استمرار الإمداد بالأدوية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية".

وتابع "لقد وضعنا الحلول على الطاولة، واستمعنا بعناية إلى العاملين في صناعة الأدوية. لقد قطعت وعدًا خلال زيارتي إلى بلفاست في سبتمبر حيث قلت إنني سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لحل هذه المشكلة المهمة للغاية، بما في ذلك تعديل قواعدنا الخاصة، وسأحافظ على ما قلت ويعرف شركاؤنا في المملكة المتحدة ذلك"، وأشار إلى أنه سيبقى هادئاً وبناءاً ولكن حازماً أيضا.

وأقر سيفكوفيتش أن بروتوكول أيرلندا الشمالية "ليس مثاليًا" لكنه أضاف أنه "أفضل رد على قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي اختارته الحكومة".

وسيعقد سيفكوفيتش مزيدا من المحادثات مع اللورد فروست يوم الجمعة القادمة.