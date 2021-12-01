«دويتشه فيله» تحقق في تعليقات «معادية للسامية» منسوبة لموظفيها

أحالت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) الدولية المدعومة من الدولة، ادعاءات تتعلق بنشر موظفين تابعين لها لبيانات معادية للسامية إلى تحقيق خارجي.

وتأتي هذه الخطوة عقب تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية نشر الثلاثاء.

وفي مقالها الصادر تحت عنوان: "محطة إذاعية تنظر بعيدا"، ذكرت الصحيفة أن العديد من الموظفين نشروا تعليقات معادية للسامية على الإنترنت في السنوات القليلة الماضية وأن تلك التعليقات حذفت في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم "دويتشه فيله" في بيان مساء الثلاثاء إنه "بناء على أوامر من المدير، سوف تُكلف دويتشه فيله على الفور بإجراء تحقيق خارجي مستقل".

وجاء في البيان أنه سيتم بحث الادعاءات التي أثيرت في المقال ضد بعض موظفي تحرير مكتب دويتشه فيله العربي وموظفين مستقلين في الخارج بالتفصيل.

وقالت دويتشه فيله إن التحقيق سيفحص تعليقات موظفي الإذاعة في منشورات أخرى وملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم اقتباسها في المقال.

وأضافت أن القانون الألماني بشأن المحطة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها يحددان بوضوح القيم التي يجب على جميع الموظفين احترامها وتمثيلها داخليا وخارجيا.