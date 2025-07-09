كبير المفاوضين الإندونيسيين يلتقي وزير الخزانة الأمريكي لمناقشة الرسوم الجمركية

من المقرر أن يلتقي وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي في واشنطن، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وقال المتحدث باسم وزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسية هاريو ليمانسيتو في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء، إن الموعد المحدد مازال قيد الترتيب ولكن يأمل أن تنعقد الاجتماعات الأسبوع الجاري.

وأضاف ليمانسيتو أن إندونيسيا وقعت عددا من مذكرات التفاهم في مجال التجارة والاستثمار، الأمر الذي قد يكون بمثابة عامل مساعد في مفاوضات الرسوم الجمركية.

وتابع أن إندونيسيا "تفاجأت" بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري ولكن تأمل في أن تؤدي المزيد من المحادثات إلى خفض الرسوم الجمركية.