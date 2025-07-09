 خطوط إيجه الجوية اليونانية تستأنف رحلاتها من إسرائيل وإليها الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خطوط إيجه الجوية اليونانية تستأنف رحلاتها من إسرائيل وإليها الأسبوع المقبل

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:51 ص

من المقرر أن تستأنف خطوط "إيجه" الجوية اليونانية، رحلاتها من إسرائيل وإليها الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن استئناف الرحلات سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 من يوليو.

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران اليونانية بتسيير رحلات إلى أثينا وكريت ولارنكا، ثم رحلات أخرى إلى ميكونوس وسالونيك ووجهات أخرى.

وكانت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أعلنت أمس الثلاثاء أنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى تل أبيب في الأول من أغسطس المقبل.

 

 


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