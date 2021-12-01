تقرير: انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في حين كان تقرير حكومي نشر أمس قد أشار إلى نمو النشاط.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر اليوم تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 9ر49 نقطة مقابل 6ر50 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ تموز/يوليو الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.

وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر أمس إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1ر50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 6ر49 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 3ر52 نقطة مقابل 4ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2ر52 نقطة مقابل 8ر50 نقطة خلال الشهر السابق.