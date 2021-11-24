الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية في إقليم أمهرة

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أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، مساء الأربعاء، عن سيطرة الجيش الإثيوبي بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء آبي أحمد، على مدينة لاليبيلا التاريخية الواقعة في إقليم «أمهرة» ومطار لاليبيلا الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن مدينة لاليبيلا بمواقعها التراثية العالمية والمطار الدولي أصبحت تحت سيطرة رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك بعد شن سلسلة من الهجمات المضادة، قائلة إن قوات الجيش تتقدم للسيطرة على بلدة سيكوتا.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على منطقة «غاشانا أربيت»التي تعد محورا استراتيجيا يربط 4 مدن كبرى في إقليم أمهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، لغسي تولو، إن الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت والسيطرة عليها تماما.

وأوضح تولو، في مؤتمر صحفي، أن المنطقة تعتبر محورا استراتيجيا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها.