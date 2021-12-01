السعودية: تمدد صلاحية إقامات وتأشيرات مواطني 17 دولة

كشفت الجوازات السعودية اليوم الأربعاء أن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي هي 17 دولة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية "أن التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ولبنان، ومصر، والهند، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني"، وفقا لصحيفة "عكاظ أونلاين".

وأعلنت الجوازات السعودية، الأحد الماضي، بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يناير 2022.