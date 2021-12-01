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التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان بكأس العرب

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:29 ص

أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه لمباراة السودان، اليوم الأربعاء، على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس العرب.

وجاء التشكيل الرسمي للجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبد القادر بدران -أيوب عبد اللاوي.

خط الوسط: سفيان بن دبكة - زكريا الدراوي - ياسين براهيمي.

خط الهجوم: زين الدين بوتمان - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

بينما جاء تشكيل السودان على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي عبدالله أبو عشرين.

خط الدفاع: وليد حسن - أمير كمال - أحمد إبراهيم وضاح - فارس عبدالله.

خط الوسط: نصر الدين الشغيل - صلاح عادل - والي الدين بوجبا - أطهر الطاهر.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبدالرحمن.


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