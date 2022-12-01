زراعة دمياط تنظم ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح

نظمت مديرية الزراعة في محافظة دمياط، برئاسة المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، ندوة إرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بحضور الدكتور هاني البرهامي، رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية؛ قسم بحوث القمح، والمشرف العلمي للمحافظة.

وأكد "البرهامي" على وجود تنسيق تام ومتكامل بين المديرية، وكافة المعاهد البحثية وذات الصلة بالقطاع الزراعي، لتنمية ورفع كفاءة الإنتاج النباتي للمحاصيل الإستراتيجية والأساسية، كمحصول القمح، مؤكدا على مدى استجابة المزارع الدمياطي للأنشطة الإرشادية والتوعوية، والتي تستهدف التوسع في سبل الزراعة الحديثة.

وأوضح أنه تم رفع عدد الحقول الإرشادية للقمح، لتصبح 94 حقل إرشادي بكافة النواحي داخل المحافظة، وجميعها منزرعة على مصاطب لتشجيع أكبر عدد ممكن من المزارعين على زراعة القمح على مصاطب.

ووجه المهندس سميح عبد السميع، التحية والشكر لكل من تحدث في الندوة، وهم الدكتور رشدي محمد حسن، المعمل المركزي للحشائش، والدكتور عبد الرحيم سلطان، رئيس بحوث معهد وقاية النبات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.