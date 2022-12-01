تم ترميم أول قنطرة حجرية تنهار في كاتدرائية نوتردام في باريس بعد ثلاثة أعوام ونصف العام على تعرضها لحريق مدمر.

وأعلنت مؤسسة "إيتابليسمون بابليك" المسؤولة عن إعادة بناء الكاتدرائية، اليوم الخميس، أن الحرفيين استخدموا 14 مترا مكعبا من الحجارة في إعادة البناء.

وقال جان- لوي جورجلين، المبعوث الخاص لإعادة الإعماء: "نمضي قدما بعزم في اتجاه إعادة افتتاح الكاتدرائية في 2024".

وتسبب الحريق الذي اندلع في قلب العاصمة الفرنسية، لسبب ربما كان لفافة تبغ أو ماس كهربائي، في صدمة دولية. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بناء المبنى الأيقوني خلال خمس سنوات عقب إخماد الحريق.