 ترميم أول قنطرة حجرية تنهار في كاتدرائية نوتردام - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 9:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

ترميم أول قنطرة حجرية تنهار في كاتدرائية نوتردام

باريس (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 8:22 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 8:22 م

تم ترميم أول قنطرة حجرية تنهار في كاتدرائية نوتردام في باريس بعد ثلاثة أعوام ونصف العام على تعرضها لحريق مدمر.

وأعلنت مؤسسة "إيتابليسمون بابليك" المسؤولة عن إعادة بناء الكاتدرائية، اليوم الخميس، أن الحرفيين استخدموا 14 مترا مكعبا من الحجارة في إعادة البناء.

وقال جان- لوي جورجلين، المبعوث الخاص لإعادة الإعماء: "نمضي قدما بعزم في اتجاه إعادة افتتاح الكاتدرائية في 2024".

وتسبب الحريق الذي اندلع في قلب العاصمة الفرنسية، لسبب ربما كان لفافة تبغ أو ماس كهربائي، في صدمة دولية. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بناء المبنى الأيقوني خلال خمس سنوات عقب إخماد الحريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك