الأسير المحرر أبي يوسف: الاحتلال كان يصب حرقته بعد طوفان الٌأقصى بضربنا في السجن

قال الأسير المحرر الفتى أبي يوسف عبد الحميد، إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف اعتقالية قاسية وانتهاكات لا أخلاقية تتمثل في الاعتداء الجسدي على الأسرى بالضرب اليومي والقمع والتفتيش.

وأشار خلال تصريحات بثبت عبر شبكة الجزيرة الإخبارية ليل الخمس/ الجمعة، إلى تعرض الأسرى داخل السجن إلى الحرمان من الغذاء وتقليل كميات والطعام، قائلا: «مع كل 6 ساعات يتركون لنا وجبة لا تكفي شخصا واحدا لنوزعها على 12 أسيرا بالغرفة».

ولفت إلى مصادرة إدارة السجون الملابس والأغطية ووسادات النوم في أعقاب عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، ساخرا من خسائر الاحتلال في ذلك اليوم بقوله: «من كثر ما شاهدوه من المقاومة، وحرقة الرأس اللي هما فيها كانوا يدخلون يتفششوا (يفرغون غضبهم) فينا».

واختتم أن الأسرى لا يزالون صامدين داخل سجون الاحتلال حيث يتوجهون بالدعاء والنصر للمقاومة في انتظار إطلاق سراحهم.