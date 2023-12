بكى النائب في البرلمان الأوروبي ميك والاس، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان، انتقد فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل وصمته تجاه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.

وقال والاس في كلمته التي نشر جزءا منها عبر حسابه على منصة x إن "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، ولكننا على قناعة بأن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ الاتحاد الأوروبي - علينا أن نوقف ذلك".

وشدد على "أننا لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وهنا بدا التأثر على النائب الذي بكا قائلا: "إن شعوب أوروبا لن تنسى أبدا.. في مسألة الاحتجاج، الناس في كثير من الأحيان يحتجون عندما تكون القضايا جديدة وحديثة، لكن الشيء المهم في الاحتجاج هو ألا يتوقف... عليك أن تبقي عليه بلا هوادة".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، وذلك بعد هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأت في 24 نوفمبر، وانتهت صباح 1 ديسمبر، وتم خلالها إطلاق عدد من الرهائن من القطاع، وعدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

"Israel could not behave as it does without the support + complicity of the #EuropeanUnion- we have to stop that"...

"It is important that we don't forget...the people of Europe will never forget that the EU stood by the Apartheid State of #Israel against the #Palestinians"... pic.twitter.com/AW6HpFk9kv