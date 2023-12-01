أعلن الإعلامي محمد علي خير، انتهاء رحلته في قناة المحور، مؤكدا على أنه سيغادر ببرنامجه "المصري أفندي" إلى فضائية جديدة قريبا.

وكتب "خير" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "شكرا لإدارة المحور، عملنا سويا لمدة 3 سنوات، كل التوفيق لجميع العاملين بها.

وتابع قائلا: "ممتن لكل أعضاء فريق إعداد المصري أفندي علي مابذلوه علي مدار سنوات عملنا بالقاهرة والناس والمحور، وممتن لكل مشاهد تواصل معي متسائلا عن محطتي القادمة وعن غيابي طوال الفترة الماضية عن الشاشة".

على الجانب الآخر، بدأت قناة المحور في إذاعة برومو تشويقي قصير، يكشف عن انضمام الإعلامي خيري رمضان للشاشة قريبا، لينتقل بذلك من برنامجه "حديث القاهرة" الذي قدمه على مدار السنوات الثلاث الماضية على قناة القاهرة والناس إلى قناة المحور.