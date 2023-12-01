قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ذلك الاستحقاق الدستوري والقانوني الهام؛ يؤكد ولاء وحب المواطن للوطن.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، كل المصريين حول العالم إلى المشاركة في الانتخابات؛ من أجل اختيار المرشح الرئاسي الذي يحقق آماله وتطلعاته نحو المستقبل والمشاركة في صناعة القرار.

وأوضح أن كثافة المشاركة تعد الضمانة الوحيدة لنزاهة نتائج العملية الانتخابية بكل الانتخابات حول العالم، قائلا: «كثافة المشاركة تنم عن الولاء وحب المواطن للوطن، والرغبة في صناعة المستقبل والمشاركة به من أجل استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة».

وشدد على ضرورة مشاركة فئة الشباب باعتبارها الشريحة الأكثر استفادة من نتائج الانتخابات، مشيرا إلى تحقيق المرأة نجاحا كبيرا على صعيد المشاركة خلال كافة الاستحقاقات السياسية السابقة.

وتابع: «أتمنى من الأسر دعوة تذكير ذويهم بالخارج بموعد الانتخابات؛ لأن مشاركتهم ستعطي دلالة واضحة على الارتباط بالوطن، وأيضا تعد مؤشرا على نتيجة الانتخابات بالداخل».

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج والتي تجرى في 137 سفارة وقنصلية وتستمر لمدة 3 أيام.