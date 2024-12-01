ترامب يختار مسعد بولس مستشارا رفيعا لشئون المنطقة العربية والشرق الأوسط

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد إنه اختار رجل الأعمال الأمريكي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشئون المنطقة العربية والشرق الأوسط.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال.

وكان بولس، صهر ترامب، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أمريكيين خلال الحملة الانتخابية.

وكان ترامب، قد اختار أمس السبت كاش باتيل ليكون مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي".

وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» مساء السبت: «يسعدني أن أعلن أن كاش باتيل سيعمل كمدير جديد لمكتب التحقيقات الاتحادي».

وأضاف: «كاش محام بارع، ومحقق، ومقاتل من أجل (أمريكا أولا) وقضى مسيرته في كشف الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي».