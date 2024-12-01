محافظة دمياط: مشروع تطوير طريق شطا نقلة نوعية لتسهيل الحركة وتعزيز الاستثمار

تشهد أعمال تطوير طريق شطا في محافظة دمياط، تقدمًا ملموسًا كونه أحد المداخل الرئيسية للمحافظة.

وأوضح ديوان عام محافظة دمياط، في بيان اليوم الأحد، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بعدد 3 حارات مرورية، بعرض 3.3 متر لكل حارة في الاتجاه الواحد بإجمالي عرض 10.75 متر، كما يشمل المشروع إضافة حارة خدمة بعرض 3.5 متر في الاتجاه الأيمن الممتد من دمياط إلى بورسعيد، وتتنوع عناصر المشروع.

فيما تم تنفيذ جزيرة وسطى مزودة بأعمدة كهربائية للإنارة، أعمال الزراعة والتشجير لتحسين المظهر البيئي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وأخرى للري الحديث، وتدعيم جانب الطريق جهة البحيرة لزيادة عوامل السلامة.

وأكد البيان، أنه تم الانتهاء من رصف 800 متر من إجمالي 2800 متر المخطط للمشروع، حيث وجه المحافظ، بضرورة تسريع العمل لتحقيق معدلات إنجاز أعلى، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة نظرًا للأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة المرور بين المدن وربط دمياط بمحافظات أخرى.

فيما أشار البيان إلى أن مشروع تطوير طريق شطا لا يقتصر على تحسين الكفاءة المرورية فحسب، بل يساهم أيضًا في تعزيز التنمية الاقتصادية للمحافظة، من خلال توفير بنية تحتية متقدمة تدعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية، كما يُتوقع أن يسهم الطريق، بعد اكتمال تطويره، في تحسين تجربة تنقل المواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز مظهر المدينة بما يليق بمكانتها كإحدى المحافظات الحيوية بمصر.