المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني مبادرة سیاسیة لإشراك المواطنین في ترتيب أولویات العمل الوطني

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت بعدما استشف / كشف بأن هناك حاجة للمواطنين بأن يشاركوا في ترتيب أولويات العمل الوطني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «النهار»، عُرضت مساء الأربعاء، أن المنسق العام للحوار الوطني (الدكتور ضياء رشوان) هو الذي تولى دعوة الأطراف المختلفة للاشتراك في مجلس أمناء الحوار.

وأوضح أن الأمر قام على عمل توافقي دون أن تكون هناك إرادة فوقية، حيث يوجد من رفض الانضمام لمجلس الأمناء مثلما وافق آخرون (الأعضاء الحاليون).

ولفت إلى أن أسماء المشاركين في الحوار جاءت من خلال توافق جمعي أجراه المنسق العام، مؤكدا أن مجلس الأمناء لم يصدر قرارٌ بتشكيله من أي جهة.

ونوه بأن الحوار ليس مؤسسة لها شخصية اعتبارية، لكنه يمثل مبادرة سياسية صدرت من رئيس الجمهورية وتحت رعايته وبدعمه لدعوة كل المصريين للمشاركة في ترتيب أولويات العمل الوطني.

ولفت إلى أنّ هناك مكاسب سياسية وأخرى تنفيذية تحققت من خلال الحوار الوطني، وذكر من المكاسب السياسية زيادة متانة النسيج الوطني وإشراك المواطنين في ترتيب الأولويات وخلق مساحات مشتركة أكبر أمام الطيف السياسي، بجانب التأكيد على أن المصريين على قلب رجل واحد تجاه احترام وطنهم والحفاظ على قضايا الأمن القومي.

ولفت إلى أن الوقت الذي أطلقت فيه مبادرة الحوار الوطني، لم يكن يشهد أزمة، لكن عندما توالت الأزمات على الدولة كان للحوار الوطني دور كاشف في قوة النسيج الوطني