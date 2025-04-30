إدارة ترامب تخفض منح الصحة النفسية في المدارس بقيمة مليار دولار

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض منح الرعاية النفسية في المدارس بواقع مليار دولار.

وتم إخطار المستفيدين من المنح أمس الثلاثاء بأن التمويل لن يستمر بعد العام الجاري.

كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن خصصت مليار دولار لبرامج المنح من أجل مساعدة المدارس على توظيف المزيد من الاخصائيين النفسيين والمستشارين، وآخرين في مجال الصحة النفسية ضمن مشروع قانون بشأن عنف الأسلحة النارية في عام 2022.

وأشارت مذكرة جديدة إلى أن مراجعة وزارة التعليم للبرامج خلصت إلى أنها شكلت انتهاكا للغرض من قانون الحقوق المدنية، وأنها تتعارض مع سياسة الوزارة بمنح الأولوية للجدارة والعدل وترقى إلى استخدام غير ملائم للأموال الاتحادية.

وتم إعلان الخفض في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخبير الاستراتيجي المحافظ كريستوفر روفو الذي قال إن الأموال يتم استخدامها لـ "تعزيز العنصرية والتميير اليساري".