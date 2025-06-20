رئيسة وزراء تايلاند تزور قوات على الحدود وسط مساع للإطاحة بها

زارت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونجتارن شيناواترا قوات عسكرية في موقع حدودي لتخفيف رد فعل سلبي عام بسبب انتقادها للجيش في مكالمة هاتفية مسربة، فيما هددت مجموعات موالية للملكية بتكثيف الاحتجاجات المطالبة باستقالتها.

وأفادت ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعةأن بايتونجتارن توجهت برفقة وزراء ومسؤولين عسكريين إلى قاعدة عسكرية قرب كمبوديا اليوم لإبداء دعمها للجنود المشاركين في المواجهة الحدودية.

وكان من المقرر أن تعقد اجتماعا استراتيجيا مع القائد العسكري للمنطقة، وفقا لبيان حكومي. وجاءت الزيارة في ظل تواتر تقارير عن احتمال استقالة حليف بالائتلاف الحكومي ما لم تتنح بايتونجتارن عن السلطة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" دون الإشارة إلى مصدر إلى أن حزب الأمة التايلاندية المتحدة، وهو حزب شديد المحافظة ممثل في البرلمان بـ 36 مقعدا ، من المقرر أن يعقد اجتماعا اليوم للتوصل إلى موقف.

وكانت بايتونجتارن شيناواترا قد اعتذرت أمس الخميس عن زيادة الاضطراب السياسي الناتج عن تسجيل مسرب لتفاوضها مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين في أحدث نزاع حدودي بين البلدين.

وجرى انتقاد بايتونجتارن بالفعل لموقف الناعم على مايبدو مع تايلاند خاصة من جانب القوميين اليمينيين الذين كانوا أعداء والدها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا لفترة طويلة.

واشتمل أحدث نزاع حدودي على مواجهة عسكرية في 28 مايو في منطقة صغيرة نسبيا تطالب بها الدولتان، وفيها قتل جندي كمبودي.

ونشر رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين المكالمة الهاتفية الكاملة ومدتها 17 دقيقة على صفحته على موقع فيسبوك بعدما سُربت نسخة أقصر أمس الأربعاء.

وقال إنه سجل المحادثة "لتجنب أي سوء فهم أو تحريف في الأمور الرسمية"، مضيفا أنه شارك التسجيل مع 80 شخصا على الأقل.