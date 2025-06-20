غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة العباسية في جنوب لبنان

أغار الطيران المسير الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مستهدفا سيارة على طريق بلدة العباسية في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة العباسية عند مفترق حرج البلدة، وأفيد بوقوع اصابات، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد أغار بعد منتصف ليل أمس، على بلدة حولا في جنوب لبنان. وفجرت القوات الإسرائيلية فجرا، منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل الجنوبيتين بعد توغّلها داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل الذي أقدمت على تفجيره في بلدة ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.