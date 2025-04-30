فاز الأهلي بصعوبة بالغة على مضيفه بتروجت بنتيجة 3-2، اليوم الأربعاء، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج ببطولة الدوري.

خاض الأهلي اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بقيادة المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني عماد النحاس الذي حل مكان السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه يوم السبت الماضي.

سجل وسام أبو علي وعمرو السولية ونيتس جراديشار أهداف الأهلي في الدقائق 10 و15 و63، بينما أحرز رشاد المتولي وإيمانويل لاكي هدفي بتروجت في الدقيقتين 45 و45+5.

وحقق الأهلي أول فوز له في مجموعة التتويج بعد خسارة اعتبارية أمام الزمالك والتعادل مع بيراميدز 2-2، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني أمامه بيراميدز 47 نقطة.

وتجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.

فاجأ الأهلي منافسه بهجوم شرس منذ الدقائق الأولى، حيث تصدى عمر صلاح حارس مرمى بتروجت لتسديدتين أمام وسام أبو علي ورامي ربيعة قبل أن يهز وسام أبو علي الشباك بهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من إمام عاشور.

وبعدها بخمس دقائق، نفذ أشرف بن شرقي ركلة ركنية وصلت إلى طاهر محمد الذي مهد الكرة إلى السولية ليسدد بقوة في الشباك ليتقدم الأهلي بهدف ثان بعد مرور ربع ساعة.

وتصدى عمر صلاح حارس بتروجت لرأسية طاهر بعد عرضية من أحمد نبيل كوكا لينقذ بتروجت من استقبال هدف ثالث في الدقيقة 28.

ارتبك دفاع الأهلي في آخر خمس دقائق، حيث احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء بعد عرقلة رامي ربيعة لحامد حمدان، ونفذ رشاد المتولي الركلة بنجاح ليقلص الفارق.

وفي الوقت بدل الضائع تصدى حارس بتروجت لمحاولة جديدة لترتد بكرة عرضية من الظهير الأيسر حامد حمدان، قابلها إيمانويل لاكي بقدمه في شباك محمد الشناوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

واصل الأهلي هجومه وهدد مرمى بتروجت بثلاث محاولات في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لوسام أبو علي وطاهر محمد وإمام عاشور بينما ردت العارضة تسديدة من بن شرقي قبل أن يسجل جراديشار الهدف الثالث من أول لمسة فور مشاركته بديلا مستفيدا من عرضية محمد هاني.

وفي الدقيقة 71، سجل إمام عاشور هدفا رابعا للأهلي لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت باحتساب مخالفة ضد لاعب الأهلي لصالح محمود شديد قناوي مدافع بتروجت.

وكاد الفريق البترولي أن يسجل التعادل في الدقيقة 75 بضربة رأس لأحمد فاروق من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها ياسر إبراهيم من على خط المرمى أثناء تقدم الشناوي.

شارك من على مقاعد البدلاء أيضا محمد مجدي أفشة الذي هدد مرمى بتروجت بتسديدتين بجوار القائم في الدقائق الأخيرة، بينما كاد مصطفى الجمل أن يمنح التعادل للفريق البترولي ولكنه سدد في الشباك من الخارج في الدقيقة 96.