لاعب التنس الفرنسي نيكولا ماهو يعتزم الاعتزال

يعتزم لاعب كرة المضرب الفرنسي نيكولا ماهو، اعتزال اللعب في نهاية الموسم الحالي عن عمر 43 عاما، منهيا مسيرة تضمنت 4 ألقاب في منافسات الفردي و37 لقبا في فئة الزوجي.

وسيبقى ماهو أحد أبطال أطول مباراة في التاريخ والتي خسرها أمام الأميركي جون إيسنر في الدور الأول من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في عام 2010.

وأقيمت هذه المباراة على مدى 3 أيام واستغرقت 11 ساعة و5 دقائق، وانتهت لصالح الأمريكي 6-4 و3-6 و6-7 (5/7) و7-6 (7/3) و70-68.

وفي ذلك الوقت، لم يكن من الممكن أن تنتهي المباراة بشوط فاصل في المجموعة الخامسة الحاسمة، ولكن بفارق شوطين.

وكان اللاعبان أنهيا اليوم الأول بفوز كل منهما بمجموعتين، واليوم الثاني بالتعادل 59-59 في المجموعة الخامسة قبل أن يحسمها إيسنر في اليوم الثالث بكسبه 11 شوطا مقابل 9 للفرنسي.

عانى ماهو من إصابات لفترة طويلة وتراجع إلى المركز 329 في التصنيف العالمي، علما أنه لم يتجاوز المركز 37 في منافسات الفردي، مايو 2015، لكنه كان لاعبا مهما في منافسات الزوجي، حيث وصل إلى المركز الأول عالميا في منتصف العقد الثاني من القرن 21 وفاز بجميع البطولات الأربع الكبرى، وهي فلاشينج ميدوز (2015)، ويمبلدون (2016)، رولان جاروس (2018، 2021) وأستراليا المفتوحة (2019).

ولم يشارك في أي مباراة منذ دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في مارس 2021.

وقال المتخصص في منافسات الزوجي مساء الثلاثاء في برنامج يوروسبورت حيث يعمل مستشارا: "لقد قررت الاعتزال.. لا يزال أمامي بعض الدورات، أبعدتني الإصابة عن الملاعب لفترة أطول مما كنت أتوقع في البداية. وبعد فترة، أصبح القرار سهلاً".