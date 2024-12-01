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فهد المسماري يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 11:48 م

كشف الليبي فهد المسماري، نجم نادي التحدي، حقيقة وجود مفاوضات من نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الليبي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لرغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال فهد المسماري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «أتمنى ارتداء قميص الزمالك في أقرب فرصة، فاللعب ضمن صفوف الفريق أحد أكبر أحلامي».

وأضاف: «الزمالك يرغب في التعاقد معي بشكل نهائي، والأمور تتوقف الآن على توصل الزمالك لاتفاق مع نادي التحدي».

وتابع: «أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك هو من يقود المفاوضات مع نادي التحدي في الوقت الحالي».

وأتم: «حتى الآن لم أوقع عقود انضمامي للزمالك كما تردد، لكن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل جيد».

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة من مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.


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