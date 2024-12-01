ترامب يطالب دول تجمع بريكس بالالتزام باستخدام الدولار الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تجمع بريكس من أنه سيطلب تعهدات بعدم التحرك لإنشاء عملة جديدة كبديل لاستخدام الدولار الأمريكي وجدد تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول التجمع بنسبة 100%.

وقال ترامب الأحد: "لقد انتهت فكرة أن تحاول دول بريكس التخلي عن الدولار بينما نقف ونشاهد مكتوفي الأيدي".

وأضاف ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نحن نطالب بالتزام من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة للبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فستواجه (هذه الدول) رسوما جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع (الدول) وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع."

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيجعل الابتعاد عن الدولار الأمريكي مكلفا لأي دولة. وهدد باستخدام الرسوم الجمركية لضمان امتثال أي دولة.

وقد اكتسب تهديده الأخير أهمية كبيرة نظرا لفوزه في الانتخابات واستعداده لتولى الرئاسة مجددا في يناير المقبل.

ويضم تجمع بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا بطلبات للانضمام إلى التجمع، وأعربت العديد من الدول الأخرى عن اهتمامها بالانضمام.

وفي حين أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية، وقد صمد في وجه التحديات السابقة لهيمنته، يقول أعضاء التجمع ودول نامية أخرى إنها سئمت من هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي.